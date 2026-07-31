На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива

"Канистры должны быть заполнены не более чем на 95% для компенсации теплового расширения топлива. Канистра должна быть герметично закрыта, не иметь следов потеков, а также вмятин, трещин и других внешних повреждений. По требованию сотрудника транспортной безопасности необходимо быть готовыми пронести канистры через интроскоп.