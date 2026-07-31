На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива

«Для перевозки топлива допускаются специальные сертифицированные канистры, предназначенные для перевозки и хранения горючих жидкостей. Канистры могут быть изготовлены только из стали, алюминия или специального пластика», — сказано в сообщении.
Кроме этого, на них должна быть маркировка в виде надписей «ГСМ», «огнеопасно», «fuel», «gasoline», «petrol», а также знака «UN» или пиктограммы с изображением пламени на оранжевом фоне. Чтобы пройти ручной досмотр, объем одной канистры не должен превышать 40 литров.
"Канистры должны быть заполнены не более чем на 95% для компенсации теплового расширения топлива. Канистра должна быть герметично закрыта, не иметь следов потеков, а также вмятин, трещин и других внешних повреждений. По требованию сотрудника транспортной безопасности необходимо быть готовыми пронести канистры через интроскоп.
Подчеркивается также, что одновременная перевозка бензина и газа запрещена за исключением туристических газовых баллонов объемом не более 5 литров и автомобилей с газобаллонным оборудованием. При перевозке только газа допускается объем до 100 литров.
Провоз общего количества топлива, разрешенного к перевозке в канистрах, по-прежнему разрешен в размере 200 литров на одно транспортное средство.