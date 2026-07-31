Подросток умер в больнице после ДТП со взрывом в воронежской Бутурлиновке

Один из подростков, пострадавших в ДТП в Бутурлиновке Воронежской области, скончался в больнице. Врачи больше двух недель боролись за жизнь пациента, однако полученные им травмы оказались слишком тяжёлыми. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в пятницу, 31 июля.
Второй пострадавший продолжает получать помощь врачей в профильном отделении медучреждения. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, что авария произошла вечером 13 июля. 16-летний подросток, управляя мотоциклом, врезался в легковой автомобиль. После столкновения произошёл взрыв. В результате аварии пострадали байкер и его пассажирка в возрасте 16 лет.