Ростовские УК задолжали энергетикам 60 млн рублей

Управляющие компании Ростовской области накопили внушительную задолженность перед энергетиками — она достигла 60 миллионов рублей. По данным «ТНС энерго Ростов‑на‑Дону», во втором квартале текущего года выявлено 41 предприятие‑должник.
В список неплательщиков вошли УК из Ростова‑на‑Дону, Батайска, Зверево, Волгодонска, Новочеркасска, а также из Аксайского, Красносулинского и Неклиновского районов. При этом часть компаний погасила долги и покинула антирейтинг, но одновременно в перечень добавили семь новых организаций.
Три участника рейтинга привлечены к административной ответственности за нарушение лицензионных требований по оплате электроэнергии. Среди них — УО «СервисСтрой‑ЮГ» (Таганрог) с долгом в 1,5 млн рублей, УК «Мой дом» (Волгодонск) — 1,3 млн рублей и компания «Мой Ростов» — 114 тысяч рублей.
В «ТНС энерго Ростов‑на‑Дону» подчёркивают, что платёжная дисциплина УК находится под постоянным контролем. Главная цель — защитить интересы граждан: деньги, которые жители платят за коммунальные услуги, должны идти исключительно на оплату реально потреблённой электроэнергии.
Директор департамента по работе с населением Александр Светличный отметил, что привлечение недобросовестных УК к административной ответственности и последующее лишение лицензии — эффективная мера. Она помогает пресечь нецелевое использование средств и не допустить снижения качества услуг.
Жителям рекомендуют при выборе управляющей компании проверять, нет ли у неё долгов. Актуальный антирейтинг должников размещён на официальном сайте гарантирующего поставщика.