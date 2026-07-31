Ростовские УК задолжали энергетикам 60 млн рублей

В список неплательщиков вошли УК из Ростова‑на‑Дону, Батайска, Зверево, Волгодонска, Новочеркасска, а также из Аксайского, Красносулинского и Неклиновского районов. При этом часть компаний погасила долги и покинула антирейтинг, но одновременно в перечень добавили семь новых организаций.