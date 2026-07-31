Врач рассказал, как частый просмотр коротких видео влияет на мозг ребенка

«Если ребенок получает сверхвысокие и сверхчастые дофаминовые вспышки по 100−200 раз в день, его рецепторы к дофамину постепенно теряют чувствительность. Они как бы говорят: “уже не впечатляет”. Это называется дофаминовая толерантность. Точно такой же механизм у зависимости, только здесь поведенческий фактор», — сказал Хатшуков, отвечая на вопрос о том, как влияет просмотр коротких роликов на мозг ребенка.