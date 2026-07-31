Врач рассказал, как частый просмотр коротких видео влияет на мозг ребенка

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Рецепторы дофамина в мозге ребенка могут потерять чувствительность из-за частого просмотра коротких видео, необходимо показывать детям альтернативные способы времяпрепровождения, сообщил РИА Новости ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского университета Заур Хатшуков.
«Если ребенок получает сверхвысокие и сверхчастые дофаминовые вспышки по 100−200 раз в день, его рецепторы к дофамину постепенно теряют чувствительность. Они как бы говорят: “уже не впечатляет”. Это называется дофаминовая толерантность. Точно такой же механизм у зависимости, только здесь поведенческий фактор», — сказал Хатшуков, отвечая на вопрос о том, как влияет просмотр коротких роликов на мозг ребенка.
Эксперт отметил, что после того, как работа дофамина нарушается, ребенка перестают увлекать книги. Однако он не притворяется и не ленится, а действительно не получает никакого подкрепления от процесса. Ему физически плохо от того, что он пытается делать что-то медленное.
«Мы, врачи, называем это состояние предиктивной апатией: мозг перестает верить, что от усилий вообще может быть какой-то результат», — уточнил он.
Врач обратил внимание, что у ребенка, выросшего на клипах, сбивается последовательное мышление, страдает память, нарушается саккадическое движение глаз — они разучиваются плавно скользить по строчке, им нужны резкие скачки.
«И самое тревожное: способность к отсроченному удовольствию — базовая компетенция, которая предсказывает будущую успеваемость и даже зарплату — у таких детей падает кратно», — рассказал Хатшуков.
Врач посоветовал родителям прививать ребенку правило того, что телефон используется лишь для звонков и в случае реальной потребности. Кроме того, крайне важно показывать ребенку личный пример: читать при нем, а не листать ролики. Также рекомендуется показать детям другие хобби и способы получать дофамин.