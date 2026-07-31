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В Воронеже полицейские задержали подозреваемого в краже квадроцикла

В дежурную часть полиции обратился 40-летний воронежец, который сообщил о пропаже квадроцикла марки «Polaris XAI», который стоял в подземном паркинге, расположенном на улице Спортивной Набережной.

В дежурную часть полиции обратился 40-летний воронежец, который сообщил о пропаже квадроцикла марки «Polaris XAI», который стоял в подземном паркинге, расположенном на улице Спортивной Набережной.

Сотрудники уголовного розыска проанализировали данные, полученные с уличных камер наблюдения, что позволило установить лицо подозреваемого, а также выяснить, куда была перемещена похищенная техника. Им оказался 40-летний житель Воронежа, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отделении задержанный признался в содеянном и рассказал, что намеревался в дальнейшем продать украденный квадроцикл.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 158 УК РФ). Подозреваемому грозит наказание до шести лет лишения свободы.

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