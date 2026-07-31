В Воронеже полицейские задержали подозреваемого в краже квадроцикла

Сотрудники уголовного розыска проанализировали данные, полученные с уличных камер наблюдения, что позволило установить лицо подозреваемого, а также выяснить, куда была перемещена похищенная техника. Им оказался 40-летний житель Воронежа, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.