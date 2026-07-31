Биохимик пояснила, почему вред питья во время и после еды является мифом

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вред питья во время и после еды является мифом, употребление жидкости во время трапезы не нарушает пищеварение, считает биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.
«Вода во время или сразу после еды, вопреки популярному мифу о “разбавлении желудочного сока”, не нарушает пищеварение. Этот тезис не подтвержден серьезными клиническими данными», — заявила Дивинская в беседе с интернет-порталом NEWS.ru.
Нутрициолог также рассказала об исследовании, во время которого 84 взрослых с ожирением были разделены на две группы. Одна выпивала 500 миллилитров воды за полчаса до каждого основного приема пищи, другая — нет. Через 12 недель участники первой группы потеряли в среднем на 3,6 килограмма больше второй.
«Однако этот эффект не универсален. Результат сильно зависит от времени и индивидуальных особенностей», — отметила врач.