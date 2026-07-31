Биохимик пояснила, почему вред питья во время и после еды является мифом

Нутрициолог также рассказала об исследовании, во время которого 84 взрослых с ожирением были разделены на две группы. Одна выпивала 500 миллилитров воды за полчаса до каждого основного приема пищи, другая — нет. Через 12 недель участники первой группы потеряли в среднем на 3,6 килограмма больше второй.