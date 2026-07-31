Актриса Любовь Соколова родилась 105 лет назад

После смерти первого мужа Георгия Араповского Любовь Соколова долгое время не заводила отношения. В 1957 году на съемках фильма «Хождение по мукам» она познакомилась с Георгием Данелией — на тот момент только начинающим свою карьеру режиссером. Молодой человек окружил актрису вниманием и вскоре растопил ее сердце: между ними завязался роман, а в 1958 году у пары родился сын Николай. Официально свои отношения они так и не оформили, однако прожили вместе около 26 лет.