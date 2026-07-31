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Больше двух месяцев нельзя будет проехать по улице Войкова в Воронеже

С 1 августа на участке улицы будут проводиться работы на инженерных сетях.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа на участке улицы Войкова в Воронеже будет запрещено движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за работ на инженерных сетях с 8:00 1 августа до 5 октября будет запрещено движение по участку улицы от пересечения с улицей Плехановской до пересечения с улицей Средне-Московской.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, до осени закроют движение по улице Куколкина в Воронеже.

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