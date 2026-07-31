В Красноярском крае водителям грузовиков выплатили 1,9 млн рублей долгов по зарплате

В Красноярском крае прокуратура помогла 52 работникам ООО «Феникс» получить долги по зарплате. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Предприятие занимается вывозом твердых коммунальных отходов в Канско-Абанской технологической зоне. Весной 2026 года сотрудники продолжали работать, но деньги им вовремя не выплачивали. Задолженность образовалась за вторую половину марта, апрель и окончательный расчет при увольнении. Всего компания задолжала работникам почти 1,9 млн рублей.
Прокуратура провела проверку. Руководителю организации объявили предостережение, внесли представление, а директора привлекли к административной ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты. Также надзорное ведомство организовало встречу с руководством предприятия, чтобы определить источники и сроки погашения долга.
После вмешательства прокуратуры компания полностью рассчиталась с сотрудниками. Трудовые права работников восстановлены.