В Красноярском крае водителям грузовиков выплатили 1,9 млн рублей долгов по зарплате

Предприятие занимается вывозом твердых коммунальных отходов в Канско-Абанской технологической зоне. Весной 2026 года сотрудники продолжали работать, но деньги им вовремя не выплачивали. Задолженность образовалась за вторую половину марта, апрель и окончательный расчет при увольнении. Всего компания задолжала работникам почти 1,9 млн рублей.