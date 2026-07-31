Оздоровительный комплекс в Кузбассе внедрит бережливые технологии

Участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» стал оздоровительный комплекс «Танай», расположенный в Кузбассе, сообщили в министерстве экономического развития региона. Теперь в учреждении внедрят бережливые технологии.
Команда комплекса вместе с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) проведет комплекс мероприятий по совершенствованию участков работы в организации. В качестве пилотного направления выбран процесс комплексного обслуживания гостей.
«Специалистам предстоит провести диагностику действующих процессов, выявить точки роста и внедрить инструменты бережливого производства. Основная цель проекта — повысить эффективность взаимодействия между подразделениями, сократить потери времени и сделать отдых гостей еще более комфортным», — уточнили в министерстве экономического развития региона.
Напомним, что в начале 2026 года к федпроекту «Производительность труда» присоединилось первое кузбасское предприятие туристической отрасли. Речь идет о расположенном в Шерегеше спа-отеле «Ольга». Там при поддержке экспертов ФЦК был оптимизирован процесс службы приема и размещения гостя.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.