Оздоровительный комплекс в Кузбассе внедрит бережливые технологии

Напомним, что в начале 2026 года к федпроекту «Производительность труда» присоединилось первое кузбасское предприятие туристической отрасли. Речь идет о расположенном в Шерегеше спа-отеле «Ольга». Там при поддержке экспертов ФЦК был оптимизирован процесс службы приема и размещения гостя.