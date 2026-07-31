Власти обсуждают введение режима ЧС на Дону

По данным Ростовского гидрометцентра, почвенная засуха сохраняется в Семикаракорском и Весёловском районах. Ранее о риске введения ЧС сообщала министр сельского хозяйства региона Анна Касьяненко: проблема зафиксирована также в Белокалитвинском и Верхнедонском районах, где наблюдается дефицит влаги в почве.