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Власти обсуждают введение режима ЧС на Дону

Окончательное решение о введении режима чрезвычайной ситуации пока не принято.

В Ростовской области обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации — причиной стала неблагоприятная обстановка в ряде районов. Об этом рассказал президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

По данным Ростовского гидрометцентра, почвенная засуха сохраняется в Семикаракорском и Весёловском районах. Ранее о риске введения ЧС сообщала министр сельского хозяйства региона Анна Касьяненко: проблема зафиксирована также в Белокалитвинском и Верхнедонском районах, где наблюдается дефицит влаги в почве.

Пока окончательное решение по введению режима ЧС не принято.