Превышение вредных веществ в воздухе после пожара на складе нашли в Волгограде

Превышение содержания вредных веществ в волгоградском воздухе на фоне пожара на складе в Дзержинском районе выявил Роспотребнадзор. Пробы воздуха в 9 утра 31 июля 2026 года показали, что воздух в жилой застройке на фоне возгорания не соответствует нормам. Напомним, логистический объект компании Wildberries загорелся после атаки украинских БПЛА в ночь на пятницу.