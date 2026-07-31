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Превышение вредных веществ в воздухе после пожара на складе нашли в Волгограде

К вечеру 31 июля ситуация с качеством воздуха нормализовалась.

Источник: Комсомольская правда

Превышение содержания вредных веществ в волгоградском воздухе на фоне пожара на складе в Дзержинском районе выявил Роспотребнадзор. Пробы воздуха в 9 утра 31 июля 2026 года показали, что воздух в жилой застройке на фоне возгорания не соответствует нормам. Напомним, логистический объект компании Wildberries загорелся после атаки украинских БПЛА в ночь на пятницу.

— По результатам проведенных исследований аккредитованной лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Дзержинском районе на территории жилой застройки в 9.10 ч. выявлялись превышения по взвешенным веществам в 1,5- 2 раза, — заявили в управлении Роспотребнадзора по региону.

А вот замеры, сделанные в 14.30, оказались хорошими: пробы воздуха соответствовали нормативам. Кстати, на юге Волгограда, несмотря на окутавший район дым, воздух оставался нормативным. В нем превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ не обнаружили и утром.

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