Kyodo: в Японии начало работать Национальное разведывательное бюро

В новом органе начали работать около 730 сотрудников, как и в предшествующей организации. Директором бюро назначен Кадзуя Хара. С июня 2023 года он занимал должность директора разведки кабмина Японии, а также руководящие должности в Национальной разведывательной службе и был исполнительным секретарем премьер-министра Синдзо Абэ.