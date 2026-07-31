Kyodo: в Японии начало работать Национальное разведывательное бюро

В пятницу, 31 июля, состоялось первое заседание совета. В тот же день был создан его секретариат — Национальное разведывательное бюро. Закон о создании обоих органов был принят в мае, напоминает Kyodo.
Национальный разведывательный совет стал центральным органом управления разведкой. Его возглавила премьер-министр Санаэ Такаити, а в состав вошли еще девять членов кабинета министров.
Создание этого совета знаменует собой первый шаг в реформировании разведки Японии. Он позволит правительству принимать обоснованные решения, основанные на более качественной и своевременной разведывательной информации.
По словам Кихары, на своем первом заседании совет утвердил будущую оперативную политику, включая меры по защите конфиденциальной информации. В дальнейшем совет обсудит разработку первой национальной стратегии разведки Японии и создаст группу экспертов для обсуждения нового законодательства о контрразведке.
В свою очередь, Национальное разведывательное бюро — это обновленная версия Управления разведки и исследований кабмина. Бюро будет координировать разведывательные данные, собираемые Национальным полицейским управлением, Министерством иностранных дел, Министерством обороны и другими организациями. Новый орган наделен полномочиями требовать от них обмена информацией.
В новом органе начали работать около 730 сотрудников, как и в предшествующей организации. Директором бюро назначен Кадзуя Хара. С июня 2023 года он занимал должность директора разведки кабмина Японии, а также руководящие должности в Национальной разведывательной службе и был исполнительным секретарем премьер-министра Синдзо Абэ.