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Истребители Польши сопроводили российский Ил-20 над Балтикой

Польские ВВС снова подняли F-16 в воздух: 31 июля пара истребителей сопроводила российский разведывательный Ил-20 над Балтийским морем. Об инциденте сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Еще один успешный перехват российского самолета над Балтийским морем. Незадолго до полудня пара наших F-16 перехватила российский разведывательный самолет Ил-20 в 40 километрах к северу от Колобжега», — сказал глава Минобороны, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Министр уточнил, что маршрут российского борта пролегал в международном воздушном пространстве. По его словам, у Польши не было плана полета, а транспондер самолета был выключен.

«Наше воздушное пространство не было нарушено», — добавил он.

Ранее замминистра обороны Цезари Томчик в эфире телеканала TVN24 заявил, что 30 июля российская крылатая ракета Х-101 пересекла воздушное пространство республики. Томчик охарактеризовал боеприпас: «Крылатая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки, которая взорвалась при ударе о землю. Потенциально очень опасная ракета».

Накануне Оперативное командование вооруженных сил Польши уведомило, что в ночь на 30 июля неустановленный объект нарушил восточную границу страны и вскоре пропал с экранов радаров.