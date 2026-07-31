Истребители Польши сопроводили российский Ил-20 над Балтикой

«Еще один успешный перехват российского самолета над Балтийским морем. Незадолго до полудня пара наших F-16 перехватила российский разведывательный самолет Ил-20 в 40 километрах к северу от Колобжега», — сказал глава Минобороны, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Министр уточнил, что маршрут российского борта пролегал в международном воздушном пространстве. По его словам, у Польши не было плана полета, а транспондер самолета был выключен.
«Наше воздушное пространство не было нарушено», — добавил он.
Ранее замминистра обороны Цезари Томчик в эфире телеканала TVN24 заявил, что 30 июля российская крылатая ракета Х-101 пересекла воздушное пространство республики. Томчик охарактеризовал боеприпас: «Крылатая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки, которая взорвалась при ударе о землю. Потенциально очень опасная ракета».
Накануне Оперативное командование вооруженных сил Польши уведомило, что в ночь на 30 июля неустановленный объект нарушил восточную границу страны и вскоре пропал с экранов радаров.