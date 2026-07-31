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Ушёл из жизни бывший вратарь «Торпедо» Алексей Мурыгин

Алексей Мурыгин вошёл в историю КХЛ как один из самых надёжных вратарей прошлого десятилетия.

Бывший вратарь ХК «Торпедо» Алексей Мурыгин скончался после продолжительной болезни на 39-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Алексей Мурыгин вошёл в историю КХЛ как один из самых надёжных вратарей прошлого десятилетия. Его отличали впечатляющие показатели: рекордные «сухие» серии и высокий коэффициент надёжности.

В составе нижегородского «Торпедо» голкипер провёл один сезон, но успел запомниться не только спортивным мастерством, но и исключительным профессионализмом, трудолюбием и личными качествами, которые высоко ценили партнёры по команде и болельщики.

Память об Алексее Мурыгине останется в сердцах всех, кто знал его как сильного спортсмена и достойного человека, сообщили в «Торпедо».

Ранее сообщалось, что «Чайка» откроет сезон матчем с казанским «Ирбисом» 7 сентября.