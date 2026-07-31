Водителям — новые штрафы, пассажирам — такси по ГОСТу: что изменится с августа

В августе водителей, пассажиров и пешеходов ждёт несколько изменений — от локальных перекрытий дорог и снятия лимитов на топливо до федеральных новшеств в ПДД, ОСАГО и работе такси. «Клопс» собрал главное.
Для автомобилистов.
В ближайшее время в Калининградской области должны снять ограничения на отпуск топлива на всех АЗС «Балтнефти», включая заправку в канистры. Сеть также возобновляет продажу бензина АИ-95.
Ранее ограничения уже отменил «Лукойл». «Сургутнефтегаз» должен сделать это с 1 августа. На фоне топливного ажиотажа это одно из самых заметных изменений для автомобилистов.
Кроме того, в микрорайоне А. Космодемьянского со 2 по 25 августа закроют участок улицы Аральской — от ул. Старшего сержанта Карташева до Лужской. Ограничение связано с прокладкой инженерных коммуникаций. Подрядчик должен поставить предупреждающие знаки, ограждения и перекрыть проезжую часть.
На Ленинский проспект тоже выйдет подрядчик, который начнёт ремонт эстакады. Специалисты установят маячки, чтобы следить за раскрытием трещин, и будут раз в квартал передавать отчёты о состоянии сооружения.
В центре Калининграда до 23 августа должны завершить капремонт безымянного проезда между Театральной и проспектом Мира. Движение там пока планируют оставить односторонним — со стороны Мира к Театральной. В будущем схему могут пересмотреть, но парковку на этом участке в мэрии возвращать не хотят.
С 1 августа по 31 января 2027 года правительство вводит новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Решение объясняют необходимостью поддержать стабильность на внутреннем топливном рынке.
Также с 1 августа вводится прямой запрет на обгон автомобилей с включёнными проблесковыми маячками синего или красного цвета. При приближении такого транспорта водитель обязан перестроиться или уступить дорогу. Штраф — до 7,5 тысячи рублей.
Страховщики пересчитают справочники средней стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО по новой методике. Это может повлиять на размер выплат после ДТП. Кроме того, в правилах закрепили право вернуть часть страховой премии, если водитель отказался от договора до начала его действия.
Минтранс также предложил новый дорожный знак для парковочных мест транспорта многодетных семей. Такие места хотят оборудовать у школ, детсадов, поликлиник и других социальных объектов. Сейчас идёт голосование за дизайн знака — выбрать вариант можно до 14 августа.
Для пассажиров.
Начал действовать новый ГОСТ для легковых такси. На крыше автомобиля должен быть оранжевый опознавательный фонарь с немигающей жёлтой подсветкой. Госномер машины теперь должен дублироваться на дверях слева и справа крупным чётким шрифтом.
Для пассажиров это означает, что такси станет заметнее и понятнее: машину проще опознать ещё до посадки.
Для пешеходов.
В августе в Калининграде начнут подготовку к созданию ещё одной прогулочной зоны в центре — второй очереди Каштанового парка. По словам главы администрации Елены Дятловой, разработка проектной документации завершается, а торги по следующим этапам планируют провести в августе-сентябре.
Ещё одно изменение — ремонт безымянного проезда между Театральной и проспектом Мира. Там появился полноценный тротуар вдоль железной дороги.