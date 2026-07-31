Водителям — новые штрафы, пассажирам — такси по ГОСТу: что изменится с августа

В центре Калининграда до 23 августа должны завершить капремонт безымянного проезда между Театральной и проспектом Мира. Движение там пока планируют оставить односторонним — со стороны Мира к Театральной. В будущем схему могут пересмотреть, но парковку на этом участке в мэрии возвращать не хотят.