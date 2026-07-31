Принудительное лечение нижегородского некрополиста Москвина продлили до января

Анатолий Москвин находится в больнице с 2012 года. В его квартире обнаружили 29 мумифицированных кукол, сделанных из тел подростков, которых он называл своими дочерями. Нижегородца судили по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), но освободили от уголовной ответственности, направив на принудительное лечение, срок которого постоянно продлевают.