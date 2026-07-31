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Принудительное лечение нижегородского некрополиста Москвина продлили до января

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода 31 июля рассмотрел очередное ходатайство психиатрической больницы № 2 о продлении принудительного лечения некрополиста Анатолия Москвина. Меры медицинского характера пациенту продлены еще на полгода, сообщили «Ъ-Приволжье» в суде.

Источник: Коммерсантъ

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода 31 июля рассмотрел очередное ходатайство психиатрической больницы № 2 о продлении принудительного лечения некрополиста Анатолия Москвина. Меры медицинского характера пациенту продлены еще на полгода, сообщили «Ъ-Приволжье» в суде.

Анатолий Москвин находится в больнице с 2012 года. В его квартире обнаружили 29 мумифицированных кукол, сделанных из тел подростков, которых он называл своими дочерями. Нижегородца судили по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), но освободили от уголовной ответственности, направив на принудительное лечение, срок которого постоянно продлевают.