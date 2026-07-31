Коммунальные компании нагорной части Нижнего Новгорода оштрафованы на 20 млн рублей по требованию ГЖИ

Коммунальные компании, работающие в нагорной части Нижнего Новгорода, с начала года по требованиям ГЖИ оштрафованы почти на 20 млн рублей за неисполнение своих обязанностей в части содержания многоквартирных домов и придомовой территории. Как сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области, с начала 2026 года в нижегородский заречный отдел ГЖИ поступило почти 15,5 тыс. обращений от собственников многоквартирных домов на неудовлетворительную работу управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По итогам проверок коммунальщикам выдано 174 предписания и объявлено 1 318 предостережений.
В частности, инспекторы проверили исполнение предписания по приведению в нормативное состояние отмостки и придомовой территории одного из домов по улице Пушкина в Советском районе: по требованию ГЖИ управляющая компания отремонтировала порядка 300 кв. м асфальтового покрытия. Весной этого года в Нижегородский нагорный отдел Госжилинспекции поступила жалоба жителей дома на бездействие управляющей компании. Собственники просили содействия в ремонте отмостки, которая была очень сильно разрушена, а также в восстановлении проезда и тротуара. Осенью собственники провели собрание и проголосовали за работы, но диалога с коммунальщиками не получилось: управляющая компания не сообщала о сроках проведения работ.
Начальник Нижегородского нагорного отдела ГЖИ Максим Картунов сообщил: «На момент проверки физический износ проезда, тротуара и отмостки был более 80%. В адрес управляющей организации было выдано предостережение. На сегодняшний момент работы выполнены. Подрядчик домоуправляющей организации заасфальтировал тротуар и проезд, заменил бортовой камень, полностью восстановил отмостку. В течение июля все работы были сделаны».
В ГЖИ жители могут обратиться с помощью приложения и портала «Госуслуги. Дом». Также возможно очное обращение, для этого необходимо будет представить документ, удостоверяющий личность. Кроме того, в Госжилинспекции работает телефон горячей линии: 8 (831) 430−79−19.