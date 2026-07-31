Коммунальные компании нагорной части Нижнего Новгорода оштрафованы на 20 млн рублей по требованию ГЖИ

В частности, инспекторы проверили исполнение предписания по приведению в нормативное состояние отмостки и придомовой территории одного из домов по улице Пушкина в Советском районе: по требованию ГЖИ управляющая компания отремонтировала порядка 300 кв. м асфальтового покрытия. Весной этого года в Нижегородский нагорный отдел Госжилинспекции поступила жалоба жителей дома на бездействие управляющей компании. Собственники просили содействия в ремонте отмостки, которая была очень сильно разрушена, а также в восстановлении проезда и тротуара. Осенью собственники провели собрание и проголосовали за работы, но диалога с коммунальщиками не получилось: управляющая компания не сообщала о сроках проведения работ.