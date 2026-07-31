Краевые власти ответили на фейк о сброшенных с БПЛА минах

Краевой Минтербез сообщил о появлении в закрытых чатах региона о якобы сброшенных с беспилотников мин- «лепестков» на территории Пермского края. Авторы призывают жителей Прикамья быть внимательными и осторожными.
«Мины нового типа разбрасывают вражеские беспилотники. Уже сто штук таких нашли. Поэтому все внимательно смотрим под ноги…», — говорится в распространяемых сообщениях.
Министерство территориальной безопасности Пермского края поясняет, что это фейк. Информация о таких атаках на территории Прикамья не соответствует действительности.
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