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Краевые власти ответили на фейк о сброшенных с БПЛА минах

Информация прошла в закрытых чатах Прикамья.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтербез сообщил о появлении в закрытых чатах региона о якобы сброшенных с беспилотников мин- «лепестков» на территории Пермского края. Авторы призывают жителей Прикамья быть внимательными и осторожными.

«Мины нового типа разбрасывают вражеские беспилотники. Уже сто штук таких нашли. Поэтому все внимательно смотрим под ноги…», — говорится в распространяемых сообщениях.

Министерство территориальной безопасности Пермского края поясняет, что это фейк. Информация о таких атаках на территории Прикамья не соответствует действительности.

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