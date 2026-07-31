Санкт-Петербург стал лидером по кадровому обеспечению отрасли БАС

Победителем в номинации «Кадровое обеспечение отрасли» по итогам Рейтинга дронофикации регионов России за 2026 год стал Санкт-Петербург, сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Подготовка специалистов, в том числе для отрасли БАС, отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».
Уточним, что данный рейтинг разработан Минпромторгом РФ, АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем», Агентством стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Для определения лидеров регионы оцениваются по уровню развития беспилотных технологий в ряде категорий. Среди них — доступность воздушного пространства, подготовка кадров, проведение конкурсов и мероприятий.
«Для Санкт‑Петербурга лидерство в кадровом обеспечении отрасли беспилотной авиации — это не просто почетное место в рейтинге, а подтверждение того, что город правильно выстраивает связку “образование — наука — производство”. У нас активно развиваются профильные образовательные программы, растет число инженерных школ, а предприятия еще на этапе обучения вовлекают студентов в реальные проекты», — подчеркнул председатель комитета Александр Ситов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.