Санкт-Петербург стал лидером по кадровому обеспечению отрасли БАС

«Для Санкт‑Петербурга лидерство в кадровом обеспечении отрасли беспилотной авиации — это не просто почетное место в рейтинге, а подтверждение того, что город правильно выстраивает связку “образование — наука — производство”. У нас активно развиваются профильные образовательные программы, растет число инженерных школ, а предприятия еще на этапе обучения вовлекают студентов в реальные проекты», — подчеркнул председатель комитета Александр Ситов.