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Власти Прикамья усилят работу по установке РЛС против атак беспилотников

В рамках сегодняшнего заседания правительства Прикамья губернатор Дмитрий Махонин прокомментировал атаки вражеских БПЛА на регион. По его словам, за последние месяцы проведена масштабная работа по усилению противовоздушной обороны. В частности, были установлены средства ПВО и радиоэлектронного подавления (РЭП). Он рассказал также, что в ближайшее время будут увеличены силы мобильно-огневых групп и работа по установке радиолокационной станции (РЛС). «Будет делаться все, чтобы предотвращать поражение объектов и обеспечивать безопасность наших земляков», — заявил Дмитрий Махонин.

Источник: Коммерсантъ

В рамках сегодняшнего заседания правительства Прикамья губернатор Дмитрий Махонин прокомментировал атаки вражеских БПЛА на регион. По его словам, за последние месяцы проведена масштабная работа по усилению противовоздушной обороны. В частности, были установлены средства ПВО и радиоэлектронного подавления (РЭП). Он рассказал также, что в ближайшее время будут увеличены силы мобильно-огневых групп и работа по установке радиолокационной станции (РЛС). «Будет делаться все, чтобы предотвращать поражение объектов и обеспечивать безопасность наших земляков», — заявил Дмитрий Махонин.

29 и 30 июля Пермский край подвергся самым массированным атакам вражеских БПЛА. За два дня силами ПВО и мобильными огневыми группами нам регионом было сбито 53 беспилотника. В результате атак незначительные повреждения получили два нежилых здания, обломки еще одного сбитого беспилотника упали на придомовой участок в Очерском округе. Также было атаковано одно из предприятий в регионе. Пострадавших в результате атак не было.

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