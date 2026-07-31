В Черняховске историческое здание с сохранившимися немецкими надписями превратят в достопримечательность

— В настоящее время разрабатывается концепция именно с разработкой паспорта фасада. После этого определяются точки финансирования. Мы с обществом охотников будем прорабатывать совместно такую коллаборацию. В частности, финансируем для того, чтобы и это здание было приведено не просто в нормативное состояние, но еще и стало одной из интересных локаций для наших гостей, — прокомментировал глава.