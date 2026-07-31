Дятлова рассказала, когда в центре Калининграда уберут провода под землю

У нас четвёртый год реализуется программа «Чистое небо». Сначала мы провели масштабную ревизию всех коммуникаций и опор. И начали создавать муниципальную кабельную канализацию. При реконструкции улиц или других объектов все коммуникации мы убираем в трубу и закапываем под землю. Постепенно мы дойдём и до центра города, где обязательно нужно это делать, — сказала Дятлова.