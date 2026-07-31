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Дятлова рассказала, когда в центре Калининграда уберут провода под землю

Эти работы будут синхронизировать с реконструкцией дорог.

В Калининграде создают муниципальную кабельную канализацию, которая позволит убрать все провода под землю. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова во время прямой линии «ВКонтакте».

У нас четвёртый год реализуется программа «Чистое небо». Сначала мы провели масштабную ревизию всех коммуникаций и опор. И начали создавать муниципальную кабельную канализацию. При реконструкции улиц или других объектов все коммуникации мы убираем в трубу и закапываем под землю. Постепенно мы дойдём и до центра города, где обязательно нужно это делать, — сказала Дятлова.

При проектировании новых дорог или капитальном ремонте старых объектов закладываются специальные коридоры для подземных коммуникаций. Такую практику в последнее время использовали на улицах Галицкого, Тихоокеанской, Орудийной и других.

«Демонтаж воздушных проводов синхронизируем с дорожными работами и мероприятиями по замене светильников в городе. Перекопать весь город, чтобы сразу убрать все провода под землю, экономически нецелесообразно. Поэтому делаем параллельно такие работы», — отметила Дятлова.

В Калининграде частные компании платят за аренду опор для размещения своих кабелей. Если власти находят какие-то неучтённые провода, то на их перенос отводится 30 дней. После этого срока оборудование срезают. В рамках реализации программы «Чистое небо» под землёй уже проложили десятки километров коммуникаций.

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