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В Минпросвещения рассказали о мерах поддержки педагогов

Минпросвещения: педагогам положен удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Педагогам в России положен удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя, длительный отпуск до одного года и другие меры поддержки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.

«Продолжают действовать все принятые ранее меры поддержки и профессиональной мотивации педагогических работников: сокращенная рабочая неделя — до 36 часов; удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск — от 42 до 56 календарных дней; длительный отпуск до одного года — его можно оформлять каждые 10 лет непрерывной работы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работникам детских образовательных учреждений со стажем педагогической деятельности от 25 лет положена досрочная страховая пенсия. В настоящее время действует переходный период — пенсию назначат не сразу после выработки стажа, а с отсрочкой.

Педагоги также имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года.

Кроме того, в регионах действуют дополнительные меры социальной поддержки.