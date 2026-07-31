В Минпросвещения рассказали о мерах поддержки педагогов

«Продолжают действовать все принятые ранее меры поддержки и профессиональной мотивации педагогических работников: сокращенная рабочая неделя — до 36 часов; удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск — от 42 до 56 календарных дней; длительный отпуск до одного года — его можно оформлять каждые 10 лет непрерывной работы», — говорится в сообщении.