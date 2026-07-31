Сто пляжей в Анапе получили разрешение на открытие

Состоялось заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
«Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 100 пляжей Анапы. Еще 12 проходят экспертизу», — говорится в сообщении.
Уточняется, что отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым.
«За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 756 человек и 188 единиц техники», — заключили в кабмине.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.