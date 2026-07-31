Балашовская детская библиотека в Саратовской области получила новую мебель

«Сегодня библиотека должна быть современным, комфортным и многофункциональным пространством, где можно не только читать, но и учиться, общаться, участвовать в творческих и просветительских мероприятиях. Именно такие учреждения формируют у подрастающего поколения интерес к знаниям, книге и культуре. Уверена, что ремонты и модернизация библиотек в регионе будет и дальше способствовать повышению качества жизни жителей, укреплению семейных ценностей и развитию доступной культурной инфраструктуры», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.