Балашовская детская библиотека в Саратовской области получила новую мебель

Новой мебелью оснастили Балашовскую детскую библиотеку в Саратовской области. Данное учреждение ремонтируют при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
«Сегодня библиотека должна быть современным, комфортным и многофункциональным пространством, где можно не только читать, но и учиться, общаться, участвовать в творческих и просветительских мероприятиях. Именно такие учреждения формируют у подрастающего поколения интерес к знаниям, книге и культуре. Уверена, что ремонты и модернизация библиотек в регионе будет и дальше способствовать повышению качества жизни жителей, укреплению семейных ценностей и развитию доступной культурной инфраструктуры», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
На сегодняшний день в библиотеке уже выполнили большой объем работ. В здании установлены стеклопакеты и потолочные конструкции. В книгохранилище уложена плитка, в остальных помещениях — новый линолеум. Кроме того, приведены в порядок стены, модернизировано электрооборудование, обустроен современный санузел. Также библиотека постепенно обставляется новой мебелью. Завершить все работы планируют к сентябрю.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.