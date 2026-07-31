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Синоптик опроверг слухи о резком похолодании в Москве

Синоптик опроверг слухи о резком похолодании в Москве в начале августа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Резкого похолодания до плюс 20 градусов на следующей неделе в Москве не ожидается, температура будет до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Понижение температуры по сравнению с выходными, конечно, будет, так как в выходные плюс 30, но на следующей неделе будет от плюс 23 до плюс 27 градусов. Резкого понижения в Москве до плюс 20 не ожидается», — рассказал синоптик.

Он добавил, что безусловно, температура на следующей неделе будет постепенно снижаться, но при этом останется выше нормы на 1−2 градуса.

«Третьего августа воздух прогреется до плюс 26−28 градусов, 4 августа — до плюс 25−27. А 5, 6 и 7 августа примерно так же — плюс 24−26 градусов», — уточнил специалист.

Голубев отметил, что про температуру на следующих выходных и осадки говорить рано, поэтому лучше доверять только проверенным источникам.