В Бутурлиновской больнице Воронежской области прошла профилактическая акция

Совместная профилактическая акция Воронежского регионального отделения Российского Красного Креста и Воронежского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом состоялась в Бутурлиновской районной больнице. Мероприятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Воронежской области.
В течение дня все желающие смогли бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека и гепатитов. Благодаря использованию современных тест-систем более 90 участников узнали свои результаты уже через 10−15 минут после процедуры.
Помимо тестирования специалисты центра СПИДа и волонтеры Красного Креста провели для посетителей беседы о мерах профилактики, путях передачи инфекций и важности регулярной проверки своего здоровья. Также специалисты рассказали о донорстве крови и возможности вступления в регистр доноров костного мозга.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.