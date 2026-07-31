Мама Матвея Янченкова: на Олимпиаду-2030 могут попасть двое моих детей

«Если дочь решится на это, то у неё есть большой шанс поехать. А у Кати с Матвеем, думаю, уже сейчас 90-процентное попадание на Игры. Сейчас для них самое главное — рейтинг набрать», — приводит слова Светланы Янченковой «Чемпионат».