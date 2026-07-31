Мама Матвея Янченкова: на Олимпиаду-2030 могут попасть двое моих детей

Мама пермского фигуриста Матвея Янченкова в интервью спортивному порталу «Чемпионат» поделилась надеждой на то, что в Олимпиаде-2030 могут принять участие двое её детей.
«Возможно, у меня и сын, и дочь будут на следующей Олимпиаде, представляете?!» — сказала Светлана Янченкова.
Поводом для такого её предположения стали две счастливые новости. Во-первых, допуск российских фигуристов до международных стартов. Во-вторых, включение в программу Олимпийских игр соревнований в синхронном катании.
Сын Светланы Матвей Янченков в дуэте с Екатериной Чикмарёвой — одна из ведущих спортивных пар страны, двукратные бронзовые призёры чемпионата России по фигурному катанию. Дочь Полина выступает в синхронном катании в воставе екатеринбургской команды «Юность».
Мама, сама тренер по фигурному катанию, надеется, что в ближайшее время Полина перейдёт в команду «Парадиз», которая не проиграла ни одного старта за всю свою историю.
«Если дочь решится на это, то у неё есть большой шанс поехать. А у Кати с Матвеем, думаю, уже сейчас 90-процентное попадание на Игры. Сейчас для них самое главное — рейтинг набрать», — приводит слова Светланы Янченковой «Чемпионат».
Именно мама поставила Матвея на коньки, когда ему было всего два года. И она же привезла его из Екатернинбурга в Пермь в известный тренерский штаб Павла Слюсаренко.