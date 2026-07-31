Прокуратура запросила шесть лет колонии для блогера Гусейна Гасанова

В Пресненском районном суде Москвы гособвинение запросило шесть лет лишения свободы в колонии общего режима для блогера Гусейна Гасанова по делу о легализации денежных средств. Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Прошу признать Гасанова виновным… назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере полученного дохода в период трех лет… в 155 миллионов 600 тысяч 527 рублей и с ограничением свободы сроком на два года», — заявила прокурор в ходе прений сторон.
По данным следствия, Гасанов, осуществляя деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей. В дальнейшем фигурант легализовал полученные средства через финансовые операции и покупку элитных апартаментов в комплексе «Москва-Сити» на сумму свыше 68 миллиона рублей.
В настоящее время блогер заочно арестован и объявлен в международный розыск. Свою вину в инкриминируемом преступлении (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) Гасанов не признает.