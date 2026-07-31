Прокуратура запросила шесть лет колонии для блогера Гусейна Гасанова

«Прошу признать Гасанова виновным… назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере полученного дохода в период трех лет… в 155 миллионов 600 тысяч 527 рублей и с ограничением свободы сроком на два года», — заявила прокурор в ходе прений сторон.