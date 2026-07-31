Животноводческий комплекс на 625 голов построили в Нижегородской области

Ранее в 2026 году компания ввела в эксплуатацию телятник на 232 головы скота. Сейчас Нижегородская область обеспечивает себя молоком и молочными продуктами на 85,5%, однако ранее предприятия АПК жаловались на низкие цены на сырое молоко.