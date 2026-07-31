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Животноводческий комплекс на 625 голов построили в Нижегородской области

Животноводческий комплекс на 625 голов крупного рогатого скота построили в селе Большое Устинское Шарангского округа. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

Животноводческий комплекс на 625 голов крупного рогатого скота построили в селе Большое Устинское Шарангского округа. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Инвестор ООО «Новый век» вложил в строительство 379 млн руб., из которых 87,5 млн руб. — средства субсидии областного бюджета. Предприятие будет выпускать 7 тыс. т молока ежегодно.

Ранее в 2026 году компания ввела в эксплуатацию телятник на 232 головы скота. Сейчас Нижегородская область обеспечивает себя молоком и молочными продуктами на 85,5%, однако ранее предприятия АПК жаловались на низкие цены на сырое молоко.