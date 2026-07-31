Концерт «Дементьев-фест» организовали в Твери

Для гостей фестиваля прозвучали знаковые произведения, такие как «Баллада о верности», «Отчий дом», «Натали» и «Лебединая верность». Между творческими номерами артисты делились личными историями об Андрее Дементьеве, вспоминали, как он повлиял на их жизнь и творчество, отмечали его вклад в развитие русской поэзии и песенного жанра.