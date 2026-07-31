Концерт «Дементьев-фест» организовали в Твери

Традиционный праздничный концерт «Дементьев-фест» состоялся 19 июля в Твери. Мероприятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате правительства Верхневолжья.
Площадкой для концерта стал исторический парк «Россия — Моя история». Событие было приурочено к 98-летию со дня рождения уроженца Твери, поэта Андрея Дементьева, собрав известных исполнителей российской эстрады, оперных артистов и представителей театра и кино.
Для гостей фестиваля прозвучали знаковые произведения, такие как «Баллада о верности», «Отчий дом», «Натали» и «Лебединая верность». Между творческими номерами артисты делились личными историями об Андрее Дементьеве, вспоминали, как он повлиял на их жизнь и творчество, отмечали его вклад в развитие русской поэзии и песенного жанра.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.