В ЕАО за месяц 10 предприятий подтвердили статус социальных

В области идет прием документов от предприятий на получение статуса социальных, а также для включения их в соответствующий региональный перечень. Найти необходимые данные можно на официальном портале органов государственной власти ЕАО во вкладке «Социальное и молодежное предпринимательство». Документы нужно подать до 31 декабря. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (42622) 2−17−01.