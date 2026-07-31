В ЕАО за месяц 10 предприятий подтвердили статус социальных

Статус социальных предприятий в июле подтвердили 10 субъектов МСП в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщили в департаменте промышленности правительства региона. Им доступны меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
В области идет прием документов от предприятий на получение статуса социальных, а также для включения их в соответствующий региональный перечень. Найти необходимые данные можно на официальном портале органов государственной власти ЕАО во вкладке «Социальное и молодежное предпринимательство». Документы нужно подать до 31 декабря. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (42622) 2−17−01.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.