Эпидемиолог назвал штаммы гриппа, которые придут в Татарстан в новом сезоне

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов на пресс-конференции рассказал, какие штаммы гриппа ожидаются в республике в предстоящем эпидсезоне.
По словам специалиста, традиционно будут циркулировать два штамма гриппа А и один штамм В (если речь о трехвалентных вакцинах). В случае четырехвалентных препаратов — два штамма А и два штамма В.
Обычно сезон ОРВИ в Татарстане стартует в сентябре. В этом году власти планируют привить от гриппа 2,5 миллионов жителей республики. Вакцинация остается главной защитой от тяжелого течения болезни и осложнений.
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