Указ об особом статусе учителя расширяет меры поддержки, заявил Кравцов

«Указ президента об особом статусе учителя — итог системной работы по повышению престижа профессии. Документ закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их — прежде всего, для молодых специалистов, которым он дает реальный старт и, главное, надежную защиту. Это серьезное подспорье для тех, кто идет работать в школу», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.