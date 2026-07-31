Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Указ об особом статусе учителя расширяет меры поддержки, заявил Кравцов

Кравцов: указ об особом статусе учителя расширяет меры поддержки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Указ об особом статусе учителя закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их, прежде всего, для молодых специалистов, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.

«Указ президента об особом статусе учителя — итог системной работы по повышению престижа профессии. Документ закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их — прежде всего, для молодых специалистов, которым он дает реальный старт и, главное, надежную защиту. Это серьезное подспорье для тех, кто идет работать в школу», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Министр отметил, что указ также дает регионам право устанавливать свои дополнительные льготы для учителей сверх федеральных.

По словам Кравцова, интерес к профессии педагога растет: число заявлений в педвузы на конец июля составило почти 700 тысяч, что практически на 180 тысяч больше, чем в 2025 году.