Указ об особом статусе учителя расширяет меры поддержки, заявил Кравцов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Указ об особом статусе учителя закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их, прежде всего, для молодых специалистов, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.
«Указ президента об особом статусе учителя — итог системной работы по повышению престижа профессии. Документ закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их — прежде всего, для молодых специалистов, которым он дает реальный старт и, главное, надежную защиту. Это серьезное подспорье для тех, кто идет работать в школу», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Министр отметил, что указ также дает регионам право устанавливать свои дополнительные льготы для учителей сверх федеральных.
По словам Кравцова, интерес к профессии педагога растет: число заявлений в педвузы на конец июля составило почти 700 тысяч, что практически на 180 тысяч больше, чем в 2025 году.