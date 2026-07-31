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Жители Городца обратились к Владиславу Атмахову с жалобой на выбросы в воздух

Они опасаются, что дым с одного из предприятий может навредить их здоровью.

Источник: Комсомольская правда

Жители Городца в Нижегородской области пожаловались координатору нижегородского отделения партии, руководителю фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владиславу Атмахову на странные выбросы с одного из предприятий. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

— Жители обеспокоены ситуацией с выбросами в районе одного из местных предприятий, — написал депутат. — По словам жителей, дым, который распространяется по территории города, вызывает серьёзные опасения. Люди рассказывают о резком запахе и отмечают, что цвет дыма меняется — от тёмного до жёлтого.

ФОТО: Соцсети Владислава Атмахова.

— Мы будем добиваться объективной оценки ситуации и ждать официальных ответов от ответственных органов, — заявил Владислав Атмахов.

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