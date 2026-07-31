Жители Городца обратились к Владиславу Атмахову с жалобой на выбросы в воздух

— Жители обеспокоены ситуацией с выбросами в районе одного из местных предприятий, — написал депутат. — По словам жителей, дым, который распространяется по территории города, вызывает серьёзные опасения. Люди рассказывают о резком запахе и отмечают, что цвет дыма меняется — от тёмного до жёлтого.