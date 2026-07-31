Новую 20-метровую карусель открыли в Автозаводском парке

К предстоящим выходным в Автозаводском парке состоится открытие нового аттракциона — 20‑метровой карусели. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Её конструкция предусматривает вращение 12 пассажирских модулей вокруг вертикальной оси с одновременным плавным подъёмом и спуском — такой механизм создаёт динамичный, но контролируемый эффект движения.
Несмотря на зрелищный и отчасти экстремальный облик, аттракцион доступен для детей от 10 лет. Один сеанс катания длится 6 минут. Уже завтра новинку можно будет опробовать в городке аттракционов «Ретропарк».
Ранее концепцию оформления набережной Федоровского утвердили в Нижнем Новгороде.