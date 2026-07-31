В Ленинградском зоопарке поселились два птенца нанду

В Ленинградский зоопарк в середине июня прибыли новые обитатели. Ими стали два двухмесячных птенца нанду, ранее они жили в парке птиц «Воробьи» в Калужской области, сообщается в телеграм-канале учреждения.
Двухмесячные самка Майя и самец Апрель уже завершили карантин и переехали в вольер по соседству с павлинами. Первое время они, согласно сообщению, проявляли осторожность и лишь выглядывали из своего домика.
«Но любопытство все же взяло верх. Теперь они все смелее исследуют новую территорию. Майя оказалась более активной и любопытной, а Апрель предпочитает держаться позади и внимательно наблюдать за происходящим», — отметили в зоопарке.
Нанду — нелетающие птицы родом из субтропических и умеренных районов Южной Америки, также их называют американскими страусами. Взрослые особи вырастают до 140 см в высоту и весят около 40 кг. Они живут парами или небольшими группами, а во время бега ловко петляют зигзагами — в отличие от эму и казуаров, которые несутся по прямой. В питании довольно неприхотливы, они едят растения, плоды, корни, насекомых и даже мелких позвоночных.
Птенцы нанду.
(Фото: @lenzoopark / Telegram).
Птенцы фламинго родились в Сан-Франциско.
Ранее сообщалось о рождении четырех птенцов чилийских фламинго, это первый случай за последние девять лет. Пополнение в зоопарке ждали, по этому случаю даже подготовили отдельный вольер для новорожденных, чтобы обезопасить от возможных болезней.
Несмотря на это, птенцы все равно появились неожиданно. Птицы с рождения имеют белый окрас, но со временем цвет должен измениться на розовый. Отмечается, что в неволе фламинго могут доживать до 40 лет.\
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Их рацион, в свою очередь, должен быть сбалансирован. Птиц кормят овощным салатом, в который обязательно добавляют морковь и свеклу (чтобы оперение оставалось таким же ярким), также туда добавляют капусту и другие овощи. Дневная норма салата — 1 кг. Еще им предлагают яйца, сухой корм и рыбный фарш. Весь корм высыпают в тазик и добавляют туда воды, так как фламинго не могут есть сухую пищу.
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