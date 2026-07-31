В Ленинградском зоопарке поселились два птенца нанду

Их рацион, в свою очередь, должен быть сбалансирован. Птиц кормят овощным салатом, в который обязательно добавляют морковь и свеклу (чтобы оперение оставалось таким же ярким), также туда добавляют капусту и другие овощи. Дневная норма салата — 1 кг. Еще им предлагают яйца, сухой корм и рыбный фарш. Весь корм высыпают в тазик и добавляют туда воды, так как фламинго не могут есть сухую пищу.