СК возбудил дело после жалоб жильцов дома 1857 года постройки на Миклухо-Маклая

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после сообщений о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Миклухо-Маклая в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация о неудовлетворительном состоянии дома 1857 года постройки. Сообщается, что кровля здания длительное время протекает, из-за чего квартиры затапливаются, а в помещениях образуются сырость и плесень.
В СК отмечают, что жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, однако ремонтные работы так и не были проведены. Среди заявителей — семья участника специальной военной операции, пенсионеры и ветераны боевых действий.
По факту произошедшего следственное управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Канонерову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о работе по защите прав граждан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.