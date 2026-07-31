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СК возбудил дело после жалоб жильцов дома 1857 года постройки на Миклухо-Маклая

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после сообщений о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Миклухо-Маклая в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация о неудовлетворительном состоянии дома 1857 года постройки. Сообщается, что кровля здания длительное время протекает, из-за чего квартиры затапливаются, а в помещениях образуются сырость и плесень.

В СК отмечают, что жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, однако ремонтные работы так и не были проведены. Среди заявителей — семья участника специальной военной операции, пенсионеры и ветераны боевых действий.

По факту произошедшего следственное управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Канонерову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о работе по защите прав граждан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

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