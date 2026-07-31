Археологи рассказали, что нашли в гробнице 18-летней Аннион из I-II веков

Вместе с ней положили ее личные украшения и косметические средства — золотые перстни, подвески, нашивки, стеклянные флаконы и бальзамарии. Особое внимание заслуживают фигурные сосуды в форме финика и виноградной грозди. Сохранились даже шкатулки с румянами, шпильки и два веретена. Ученые также нашли краснолаковую чашу с именем Аннион — редчайший случай, когда имя на барельефе и личные вещи покойной совпадают.