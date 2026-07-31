Археологи рассказали, что нашли в гробнице 18-летней Аннион из I-II веков

В Южном пригороде Херсонеса археологи завершили изучение древней гробницы, найденной еще в 2022 году. В ней покоится 18-летняя Аннион — девушка из богатой и знатной семьи, правившей в городе в
Как рассказал «КП-Крым» старший научный сотрудник Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев, она была представительницей власти имущего семейства. Перед городскими воротами ей возвели роскошную гробницу, украшенную стелой с надписью на греческом: «Аннион, дочери Эсхина, сына Героида, умершей в возрасте 18 лет».
Вместе с ней положили ее личные украшения и косметические средства — золотые перстни, подвески, нашивки, стеклянные флаконы и бальзамарии. Особое внимание заслуживают фигурные сосуды в форме финика и виноградной грозди. Сохранились даже шкатулки с румянами, шпильки и два веретена. Ученые также нашли краснолаковую чашу с именем Аннион — редчайший случай, когда имя на барельефе и личные вещи покойной совпадают.
Антропологический анализ показал, что скелет принадлежит женщине примерно 20 лет. Причину смерти еще предстоит установить, однако исследователи уже выяснили: в межсезонье основной причиной гибели людей в те времена были простудные заболевания.