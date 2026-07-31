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На заводе «Красное Сормово» спустили на воду новый сухогруз

Новый корабль построен для транспортировки широкого спектра грузов.

Торжественная церемония спуска на воду очередного сухогрузного судна проекта RSD59 состоялась на заводе ОСК «Красное Сормово». Об этом сообщает пресс-служба завода.

Суда этого типа относятся к классу «Волго-Дон макс» и предназначены для смешанного плавания по маршруту «река-море». Именно такие сухогрузы составляют основу современных грузоперевозок на внутренних водных путях и в морских районах России.

Новый корабль построен для транспортировки широкого спектра грузов. В их число входят генеральные и навалочные грузы, пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, металл в связках и рулонах, крупногабаритные, длинномерные и тяжеловесные грузы, уголь, а также опасные грузы и грузы категории «В».

После спуска на воду работы по достройке судна продолжатся на плаву. Затем оно отправится на ходовые испытания, в ходе которых будут проверены все системы, механизмы и пропульсивный комплекс в реальных условиях эксплуатации.