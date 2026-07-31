На заводе «Красное Сормово» спустили на воду новый сухогруз

Торжественная церемония спуска на воду очередного сухогрузного судна проекта RSD59 состоялась на заводе ОСК «Красное Сормово». Об этом сообщает пресс-служба завода.
Суда этого типа относятся к классу «Волго-Дон макс» и предназначены для смешанного плавания по маршруту «река-море». Именно такие сухогрузы составляют основу современных грузоперевозок на внутренних водных путях и в морских районах России.
Новый корабль построен для транспортировки широкого спектра грузов. В их число входят генеральные и навалочные грузы, пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, металл в связках и рулонах, крупногабаритные, длинномерные и тяжеловесные грузы, уголь, а также опасные грузы и грузы категории «В».
После спуска на воду работы по достройке судна продолжатся на плаву. Затем оно отправится на ходовые испытания, в ходе которых будут проверены все системы, механизмы и пропульсивный комплекс в реальных условиях эксплуатации.