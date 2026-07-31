Какая погода ожидается в Воронежской области в августе 2026 года?

Последний месяц лета в Воронежской области ожидается теплее и суше нормы. Аномальной погоды не прогнозируется. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщил дежурный синоптик регионального Гидрометцентра в пятницу, 31 июля.
Среднемесячная температура воздуха в августе будет выше многолетних значений на 0,8°. В столице Черноземья она составит +20,7°, а в районах области — от +20,4° до +22,2°.
Осадков выпадет 85% от нормы. В Воронеже их объём составит около 44 мм, в регионе — 28−44 мм.
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