Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какая погода ожидается в Воронежской области в августе 2026 года?

Прогнозом поделились в региональном Гидрометцентре.

Последний месяц лета в Воронежской области ожидается теплее и суше нормы. Аномальной погоды не прогнозируется. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщил дежурный синоптик регионального Гидрометцентра в пятницу, 31 июля.

Среднемесячная температура воздуха в августе будет выше многолетних значений на 0,8°. В столице Черноземья она составит +20,7°, а в районах области — от +20,4° до +22,2°.

Осадков выпадет 85% от нормы. В Воронеже их объём составит около 44 мм, в регионе — 28−44 мм.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше