Суд продлил принудительное лечение нижегородского некрополиста Москвина

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 31 июля рассмотрел ходатайство психиатрической больницы № 2 о продлении мер медицинского характера в отношении Анатолия Москвина. По итогам заседания лечение пациента продлено на шесть месяцев, сообщили изданию «Ъ‑Приволжье» в суде.
Анатолий Москвин находится на принудительном лечении с 2012 года. В ходе следственных действий в его квартире были обнаружены 29 мумифицированных фигур — они были изготовлены из тел подростков. Сам Москвин называл их своими дочерьми.
Нижегородца привлекали к ответственности по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Однако суд освободил его от уголовного наказания, назначив принудительное лечение. С тех пор срок медицинских мер регулярно продлевается.
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