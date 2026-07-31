Гороскоп на 1 августа: Стрельцов захлестнёт дух приключений

♑Козерог: Для Козерогов 1 августа станет днем, когда долгожданные результаты начнут проявляться. Утро начнется с подтверждения, что усилия последних месяцев не прошли даром — кто-то из руководства или коллег отметит ваш профессионализм. В карьере возможны предложения, связанные с повышением или новыми обязанностями, которые укрепят ваш статус. В личных отношениях произойдет событие, связанное с долгосрочными планами: партнер предложит конкретные шаги к совместному будущему. После обеда внимание привлечет вопрос финансов — возможно, придет время реализовать инвестиционные проекты, о которых давно думали. Вечером вас может вдохновить тема наставничества: вы станете опорой для кого-то из младших коллег или друзей. В семье возможны обсуждения, связанные с наследием или традициями — кто-то из родственников поделится мудростью, которая изменит ваш взгляд на ценности. Важно не терять связи с прошлым, даже если вы стремитесь к новому. В этот день вы поймете, что фундамент успеха строится на терпении и последовательности.