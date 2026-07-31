В России стартовал «пилот» по формированию автоматических штрафов за просрочку

В России запущен пилотный проект по автоматизации штрафов за нарушения, связанные с просроченными товарами и табачной продукцией. Система «Честный знак» будет автоматически фиксировать такие нарушения и формировать постановления о штрафах без необходимости составления протокола и участия нарушителя.
Проект реализуется Роспотребнадзором совместно с Центрами развития перспективных технологий (ЦРПТ) по всей стране.
Система маркировки «Честный знак» уже начала генерировать проекты постановлений на основе реальных данных, а сотрудники территориальных управлений Роспотребнадзора могут просматривать эти материалы и подписывать их. Однако, как сообщает 450media.ru, штрафы пока не начисляются, так как идёт отладка системы, устранение возможных ошибок и обучение персонала.
Ожидается, что автоштрафы начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Соответствующий Федеральный закон № 120-ФЗ был подписан Президентом Владимиром Путиным 2 мая.
Система «Честный знак» фиксирует следующие виды нарушений с назначением штрафа:
1. Продажа просроченных товаров:
— Для индивидуальных предпринимателей — штраф 10 тысяч рублей за каждую единицу товара.
— Для юридических лиц — штраф 20 тысяч рублей за каждую единицу товара.
2. Нарушение минимальных и максимальных цен на табачную и никотинсодержащую продукцию:
— Штрафы варьируются от 5 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от объёма продаж за день.
3. Реализация табачной и никотинсодержащей продукции продавцами, не зарегистрированными в системе «Честный знак»:
— Штраф 50 тысяч рублей, если на одной кассе за месяц продано более десяти единиц такой продукции.