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В России стартовал «пилот» по формированию автоматических штрафов за просрочку

Нарушения будут фиксировать по данным системы «Честный знак», а постановления будут формироваться без составления протокола.

Источник: Нижегородская правда

В России запущен пилотный проект по автоматизации штрафов за нарушения, связанные с просроченными товарами и табачной продукцией. Система «Честный знак» будет автоматически фиксировать такие нарушения и формировать постановления о штрафах без необходимости составления протокола и участия нарушителя.

Проект реализуется Роспотребнадзором совместно с Центрами развития перспективных технологий (ЦРПТ) по всей стране.

Система маркировки «Честный знак» уже начала генерировать проекты постановлений на основе реальных данных, а сотрудники территориальных управлений Роспотребнадзора могут просматривать эти материалы и подписывать их. Однако, как сообщает 450media.ru, штрафы пока не начисляются, так как идёт отладка системы, устранение возможных ошибок и обучение персонала.

Ожидается, что автоштрафы начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Соответствующий Федеральный закон № 120-ФЗ был подписан Президентом Владимиром Путиным 2 мая.

Система «Честный знак» фиксирует следующие виды нарушений с назначением штрафа:

1. Продажа просроченных товаров:

— Для индивидуальных предпринимателей — штраф 10 тысяч рублей за каждую единицу товара.

— Для юридических лиц — штраф 20 тысяч рублей за каждую единицу товара.

2. Нарушение минимальных и максимальных цен на табачную и никотинсодержащую продукцию:

— Штрафы варьируются от 5 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от объёма продаж за день.

3. Реализация табачной и никотинсодержащей продукции продавцами, не зарегистрированными в системе «Честный знак»:

— Штраф 50 тысяч рублей, если на одной кассе за месяц продано более десяти единиц такой продукции.

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