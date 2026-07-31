В России стартовал «пилот» по формированию автоматических штрафов за просрочку

Система маркировки «Честный знак» уже начала генерировать проекты постановлений на основе реальных данных, а сотрудники территориальных управлений Роспотребнадзора могут просматривать эти материалы и подписывать их. Однако, как сообщает 450media.ru, штрафы пока не начисляются, так как идёт отладка системы, устранение возможных ошибок и обучение персонала.