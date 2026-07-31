В Подмосковье выходили недоношенного младенца весом 650 граммов

«В Видновский перинатальный центр женщина на 27-й неделе беременности поступила по скорой помощи. У пациентки наблюдались высокое давление и тяжелая преэклампсия, то есть осложнение беременности, при котором нарушается работа сосудов. Врачи провели экстренное кесарево сечение. В результате на свет появился мальчик весом 650 г и ростом 30 см», — отмечается в публикации.