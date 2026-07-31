В Подмосковье выходили недоношенного младенца весом 650 граммов

Врачи Видновского перинатального центра выходили младенца, родившегося с весом в 650 граммов. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает ТАСС, цитируя пресс-службу минздрава Московской области.
«В Видновский перинатальный центр женщина на 27-й неделе беременности поступила по скорой помощи. У пациентки наблюдались высокое давление и тяжелая преэклампсия, то есть осложнение беременности, при котором нарушается работа сосудов. Врачи провели экстренное кесарево сечение. В результате на свет появился мальчик весом 650 г и ростом 30 см», — отмечается в публикации.
Врачи больше 100 дней выхаживали новорожденного: «Сначала ребенка кормили через зонд и наблюдали в кроватке с подогревом, а потом начали кормить через бутылочку и расписали комплекс реабилитации. Сейчас новорожденный весит 2 кг 650 г, его рост 48 см».
По данным ведомства, новорождённый мальчик и его мама выписаны, однако до трёхлетнего возраста он будет наблюдаться у педиатра, офтальмолога и невролога отделения катамнеза Видновского перинатального центра.
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