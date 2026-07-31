Власти рассказали о подготовке к запуску карты жителя Калининградской области

С 1 августа «Карта жителя Калининградской области» получит статус государственной информационной системы. Сейчас создается цифровая основа, к которой затем будут подключать сервисы для жителей региона. Как уточнили в министерстве цифровых технологий и связи, это еще не публичный запуск, а лишь инфраструктурный этап подготовки к запуску.