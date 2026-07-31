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Власти рассказали о подготовке к запуску карты жителя Калининградской области

Сейчас прорабатывается защищенная цифровая основа.

С 1 августа «Карта жителя Калининградской области» получит статус государственной информационной системы. Сейчас создается цифровая основа, к которой затем будут подключать сервисы для жителей региона. Как уточнили в министерстве цифровых технологий и связи, это еще не публичный запуск, а лишь инфраструктурный этап подготовки к запуску.

«Проверяется готовность системы, оформляются документы, настраивается взаимодействие между участниками проекта, подтверждается выполнение требований по защите информации», — говорят в минцифры.

Отмечается, что все возможности карты жителя не откроются одновременно — сервисы подключат поэтапно. Когда первые функции пройдут подготовку и тестирование, жителям отдельно сообщат, что стало доступно, как этим пользоваться и как подключиться.

Параллельно тестируется бесшовный переход с транспортной карты «Волна Балтики» на «Карту жителя Калининградской области».