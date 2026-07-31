Мэрия Нижнего Новгорода ответила на слухи про остановку строительства метро

— На станционных комплексах возводятся монолитные конструкции, готовится демонтажная камера для приема щитов на Площади Свободы, там же скоро должны приступить к строительству котлованов для вестибюлей, а также ведутся работы на участке ул. Белинского для сооружения вентшахты, — отметило ведомство.