Краевая ИГЖН назначила штраф 1,4 млн рублей 18 управляющим компаниям

Краевая жилищная инспекция по результатам проверок выдала предписания об устранении выявленных нарушений. Законные требования надзорного органа не исполнили в срок 18 управляющих компаний. В первом полугодии 2026 года мировые суды привлекли их к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 1,465 млн руб.