«Фортуна» подъехала в край

Самая серьезная борьба на аукционе произошла за лот, в который входили два маршрута: № 175 «Полазна — Пермь» и № 485 «Пермь — Жебреи». В результате аукциона цена за пятилетний контракт на эти направления снизилась с начальных 214,25 млн до 183,1 млн руб. Контракт заключен с пермским перевозчиком Алексеем Кирсановым. Перевозчик рассказал «Ъ-Прикамье», что цена на аукционе была снижена в результате борьбы с другим автотранспортным предприятием. Как отметил господин Кирсанов, компания значительно снизила цену на контракт, а потом была снята с аукциона, потому что у нее отсутствовал опыт работы на автобусах большого класса. «Непонятно, почему такого игрока вообще допустили до конкурса. Если бы они не участвовали, цена за контракт была бы более адекватной. Но у нас уже нет выбора, мы заключили контракт и будем его исполнять, чтобы не попасть в список недобросовестных поставщиков», уточнил он.